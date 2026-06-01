Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "23 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimiz bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23'üncü çeyreğe taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılı birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergileyen Türk ekonomisinin 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettiği aktaran Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre kaydedilen yüzde 0,1 oranındaki büyüme oranının ise iktisadi faaliyetteki dirençli seyri ortaya koyduğunu kaydetti.

Yılmaz, 2025 yılında tarihi bir rekorla 1,60 trilyon dolar olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara ulaştığını ifade etti.

Üretim yönünden GSYH bileşenlerinin incelendiğinde sektörel bazda beklenen ayrışmaların gerçekleştiğinin görüldüğüne vurgu yapan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl olumsuz hava şartlarının etkisiyle küçülen tarım sektörü bu dönemde bir toparlanma sergileyerek yüzde 4,6 oranında büyümüştür. İnşaat dahil hizmetler sektörü aynı dönemde yüzde 3,4 oranında büyüme kaydetmiş olup sektörün büyüme hızındaki yavaşlama dezenflasyon programıyla uyum içinde gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü ise dış talepteki yavaşlamanın bir yansıması olarak bu çeyrekte yüzde 0,8 oranında daralmıştır. Bu gelişmede Ramazan ayının 2026 yılında yılın ilk çeyreğine kayması nedeniyle gerçekleşen işgünü kayıplarının da etkisi bulunmaktadır. 2026 yılı ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı ise yüzde 38,1 oranıyla tarihi en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

Harcamalar yönünden makroekonomik kompozisyonun değerlendirildiğinde nihai yurt içi talebin iktisadi faaliyetin sürükleyicisi olmaya devam ettiğine de dikkati çeken Yılmaz, "Bu çerçevede toplam tüketim harcamaları yüzde 4,4 oranında artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 3,0 oranında büyümüştür. Toplam tüketim harcamaları tarihi ortalamasının altında artarken yatırımlardaki artış eğiliminin korunması üretim kapasitesinin güçlendirilmesi açısından olumlu bir görünüme işaret etmektedir. Öte yandan deprem illerimizdeki yeniden inşa ve ihya faaliyetlerinin etkisiyle ivmelenen inşaat yatırımları bu dönemde geçmiş dönemlere kıyasla bir miktar yavaşlayarak yüzde 3,3 oranında artış kaydetmiştir" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizin ekonomisinde gerçekleşen büyüme oranları uyguladığımız makroekonomik istikrar programının hedefleri ve ekonomide tesis edilen sürdürülebilir ve küresel krizlere direnç gösteren yapıyla uyumlu bir görünüm sunmaktadır. Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde belirlediğimiz ana istikamet ve hedefler doğrultusunda ekonomimizin verimliliğini artıran ve şoklara karşı direncini güçlendiren politikalarımızı tavizsiz biçimde uygulamaktayız. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginlikleri ve küresel sınamaları makroekonomik dengeler üzerindeki olası yansımaları bakımından yakından takip etmekteyiz. Bu çerçevede ilgili tüm kurumlarımız makroekonomik istikrarı korumaya yönelik araçları gerektiğinde eşgüdüm içerisinde kararlılıkla devreye almaktadır. Son dönemdeki küresel ekonomik tahminler çerçevesinde 2026 yılının tamamında büyüme oranı açısından OVP hedeflerine yönelik aşağı yönlü riskler ortaya çıkmakla birlikte söz konusu riskler etkin biçimde yönetilmekte olup yıl genelinde büyümenin OVP hedefine yakınsayacağı beklenmektedir." - ANKARA

