Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: BES ve OKS Fon Büyüklüğü 722 Milyar Liraya Ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "BES'te toplam fon büyüklüğü OKS ve devlet katkısı dahil 722 milyar liraya ulaştı"

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini 2024'ün son çeyreğinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kasım 2023 sonu itibariyle katılımcı sayısı 8 milyon 583 bini aşmış, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaşmıştır. Katılımcı sayısının 7 milyon 274 bine ulaştığı Otomatik Katılım Sistemi'nde ise fon büyüklüğü 50,5 milyar lira seviyesine gelmiştir. Böylece sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 15 milyon 857 bin kişiyi aşarken, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 722 milyar liraya ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Sigorta Birliği'nin sigortacılık sektörünün 100'üncü yılını ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 20'inci yılını kutladığı programa katıldı. Programda konuşan Yılmaz, sigorta sektörünün işletmelerin yatırımlarını hayata geçirme aşamasına katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, "Türkiye sigortacılık sektörü bugün ekonomide biriken fonları, para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına destek olmaktadır. Yine ticari hayatın kesintisiz devam etmesine yardımcı olmakta ve işletmelerin planladıkları yatırımları hayata geçirebilmesine imkan vermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğundaki önemli birçok projemizin arkasında güven unsuru olan sigorta sektörü, ülke milli gelirinin artmasında ve hedeflere ulaşılmasında büyük katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sigorta sektörü yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında"

Yılmaz, "İstikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren ve aktif büyüklüğü 1.2 trilyon lira seviyesini aşan sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzün finansal sistem içindeki ağırlığı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktiflerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı, 2023 yılı ilk 9 ay sonunda yüzde 5 seviyelerine ulaşmıştır. Sigorta sektörümüz, gayri safi yurt içi hasılanın 24 katına tekabül etmektedir. Öte yandan bugün dünyada birçok ülkeye örnek olan, ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişimi için kurduğumuz sigorta havuzu TARSİM'in yanı sıra deprem ve doğal afetler sonrası yaşanan ekonomik kayıpların önüne geçmeyi amaçlayan DASK gibi kuruluşlarımız, ülkemizde sigortacılığın gelişmişlik göstergeleridir. Sigorta sektörü yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğunu tüm kamuoyuna büyük bir başarıyla gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Bunu Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan depremlerde bir kez daha gördük. Sigorta sektörümüz asrın felaketinde üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bunların yanı sıra son üç yıllık dönemde sektörün regülatör kurumu SEDDK'nın faaliyete geçmesi, Türk Reasürans, Özel Riskler Merkezi ve Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulmasıyla sektör boyut atlamaya devam etmektedir" dedi.

"BES'te toplam fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaştı, OKS ile bu rakam 722 milyar lira"

2022 yılı başında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 25'den yüzde 30'a çıkarıldığını hatırlatan Yılmaz, "Kasım 2023 sonu itibariyle katılımcı sayısı 8 milyon 583 bini aşmış, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam fon büyüklüğü 671 milyar liranın üstüne ulaşmıştır. Katılımcı sayısının 7 milyon 274 bine ulaştığı Otomatik Katılım Sistemi'nde ise fon büyüklüğü 50,5 milyar lira seviyesine gelmiştir. Böylece sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 15 milyon 857 bin kişiyi aşarken, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 722 milyar liraya ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini 2024'ün son çeyreğinde el birliği ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sistemin daha da iyi noktalara ulaşması yönünde 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da emeklilik sistemimize ilişkin yol haritamızı belirledik. Özellikle ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulmasını önemsiyoruz. Otomatik Katılım Sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini 2024'ün son çeyreğinde el birliği ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi fon türleri katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacaktır. Devlet katkısı getirilerinin artırılmasını ve kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak bu kapsamda, BES'in cazibesi artırılarak sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısında daha da artış sağlanacaktır" dedi.

(MRT-MFA-E)