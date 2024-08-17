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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Ticaret ve Sanayi sektörünün temsilcileriyle istişare için bir araya geldi. ATO yetkililerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konulara ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Ticaret ve Sanayi sektörünün temsilcileriyle istişare için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı içerisinde açıklanacak olan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) güncelleme hazırlıkları kapsamında, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle istişare için bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, ATO yetkililerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konulara ilişkin, görüş ve önerileri ele alındı.

"Ticaret ve sanayi sektörlerindeki işletmelerimizin üretim ve ihracatlarını artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"

Görüşme çerçevesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısına kavuşmasında ve sürdürülebilir büyümenin, üretimin ve istihdamın artırılmasında reel sektörümüzle ortak hareket etmeye önem veriyoruz. Bu anlayışla, ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretim, yatırım ve ihracatlarını artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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