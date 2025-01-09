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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

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Geçtiğimiz aylarda Varlık Fonu'na devredilen Koza Altın'ın adında değişikliğe gidiliyor. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı kararı ile isim değişikliğine gidildiği, şirketin yeni adının "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olacağı belirtildi.

2015 yılında kayyum atanan Koza Altın, 2023 yılında Hazine'ye devredilmişti. Geçtiğimiz aylarda da Varlık Fonu'na devredilen Koza Altın'ın adında değişikliğe gidildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yeni isim Türk Altın İşletmeleri AŞ olarak belirlendi. İsim değişikliği, ilgili izinler ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayıyla Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA DEĞİŞTİ

"Şirketimiz ticaret ünvanı olan 'Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, 'Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi' olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla"

BİRÇOK İLDE MADENİ BULUNUYOR

Hazine'ye devredildikten sonra hız kesmeden çalışmalarına devam eden şirketin birçok ilde altın madeni bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Müthis is yapmis

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHakan Kara:

iyide 2015 de darbe olmamıştı ki daha , o zaman fetö yoktu paralel vardı nasıl fetöden ceza almış bu firma haberler ya sen işkembeden sallıyorsun milleti yanıltıyon

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