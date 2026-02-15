Haberler

Erdoğan'dan Çağrı Bey Gemisine Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye ilk derin deniz sondajı için uğurlanan Çağrı Bey gemisine telefonla bağlanarak yurt dışında görev yapacak personele başarı dileklerini ilettiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye ilk derin deniz sondajı için uğurlanan Çağrı Bey gemisine telefonla bağlanarak yurt dışında görev yapacak personele başarı dileklerini ilettiğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Sizlere tekrar Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Forvet transferi sorusuna çarpıcı cevap: Attığımız gollerle belli