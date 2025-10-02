Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda sinyali verdi! İşte memur ve emeklinin zam hesabı

TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun %29–%30 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan, "Önceliğimiz halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu bu yıl sonunda %30'un altına, 2026 yılında ise %20'nin altına indirmeyi planlıyoruz" dedi.

ZAM ORANLARI HESAPLANDI

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranlarının ipucunu verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın işaret ettiği enflasyon tahminlerine göre ocak ayı zamlarını hesapladı.

İKİ SENARYOYA GÖRE ZAMLAR

Yıl sonu enflasyonunun %29 çıkması halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri → %10,57

Memur ve memur emeklileri → %16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

Yıl sonu enflasyonunun %30 olması halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri → %11,43

Memur ve memur emeklileri → %17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)

BEKLENTİLER OCAK ZAMMINA KİLİTLENDİ

Kesin zam oranları, yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği rakamlar, emekli ve memurların ocak ayında alacağı artış için güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.