Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeyi buradan vermek istiyorum" diyerek duyurdu: 2026'da da devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müjdeyi buradan vermek istiyorum' diyerek duyurdu: 2026'da da devam edecek Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müjdeyi buradan vermek istiyorum' diyerek duyurdu: 2026'da da devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam Teşvik Programı'nın uzatıldığını açıklayarak, "Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün buradan paylaşmak istiyorum" dedi. Erdoğan ayrıca KOBİ'lere verilen çalışan başına desteğin 2 bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

  • Teşvik programı 2026 yılı sonuna kadar uzatılacak.
  • KOBİ'lere çalışan başına aylık destek 2026'da 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısını yapacağını hatırlatarak, işveren tarafını temsil eden TİSK'e "ellerini taşın altına koyma" çağrısı yaptı.

"TEŞVİK PROGRAMI 2026'YA KADAR UZATILACAK"

Teşvik programının uzatıldığını açıklayan Erdoğan, "2025 yılı için asgari ücret desteği olarak her bir işçimiz için malumunuz 1000 TL veriyoruz. 2025 yılı Ocak Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar Lira kaynak kullandık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün buradan paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"KOBİLERE ÇALIŞAN DESTEĞİ 3 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

KOBİ'lere yönelik de müjde veren Erdoğan, "İş dünyamızın finansman yükünü hafifletmek amacıyla farklı programları devreye aldık. Merkez Bankamız günlük Reeskont limitini 300 milyon TL'den 15 kat artışla 4,5 milyar TL'ye çıkardı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza, yüzde 24,9 oranıyla enflasyonun oldukça altında bir maliyet sunuyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredisi ile stratejik alanlarda yatırım yapan girişimcilerimizin finansman maliyetini yüzde 14 ila yüzde 28 bandına kadar indiriyoruz. Bu krediler için Merkez Bankamız 500 milyar liralık kaynak ayırdı. KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

