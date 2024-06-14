Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G-7 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

BIDEN İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Zirve kapsamında liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Bir süre sohbet eden Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA LİDER KATILIYOR

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.

ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE ANA GÜNDEM UKRAYNA OLDU

3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.

ERDOĞAN, BAE BAŞKANI NAHYAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.