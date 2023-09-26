Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! İşte vergiden muaf olan cep telefonu modelleri
AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonları merak konusu oldu. İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları ve özellikleri...
Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan2ın açıklamaları sonrası gözler telefon piyasasına çevrildi. 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonlarını sizler için derledik...
AK Parti'nin seçim vaatlerinden birinin daha detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının detaylarını paylaştı.
"5 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık.
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
- Casper VIA X30 Plus 256 GB-8 GB Ram: 9 bin 500
- Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 GB: 9 bin 500
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB: 9 bin 299
- General Mobile GM 24 Pro 256 GB: 9 bin 260
- Samsung Galaxy A32 128 GB: 9 bin 179
- Huawei Nova Y70 128 GB: 8 bin 999
- Tecno Spark 10 Pro 256 GB: 8 bin 999
- POCO M5s 128 GB: 8 bin 999
- Realme 10 256 GB: 8 bin 879
- INFINIX Note 30 256 GB: 8 bin 849
- Reeder P13 128 GB: 8 bin 799
- Omix X700 256 GB: 8 bin 399
- Trident A80 256 GB: 7 bin 999
- Hiking A30 128 GB: 7 bin 399