Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz

AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız." dedi.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kongrede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli zammıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. İşçi, memur ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Erdoğan, yeni müjdeler vereceklerini söyledi.

"HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ"

Hayat pahalılığı sorununu bitirmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Kaderini ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiye, bir kadroya ve bir ittifaka yakışan da budur." dedi.

"BİZE DÜŞEN HAKİKAT MÜCADELESİNİ SABIRLA SÜRDÜRMEKTİR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Bugün buradaki birlikteliğimizi, işte bu ahdin ve azmin sembolü olarak görüyoruz. Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu, bahtımızı açık eylesin… Rabbim bu meşakkatli yolda istikametini kaybedenleri de ıslah eylesin…"