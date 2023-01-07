Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete restine yanıt: Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete diye hitap ettiği şirketlere yönelik "Hesap soracağız" restine yanıt verdi. Ülke içinde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her türlü adımı bu şirketlerin attığını belirten Erdoğan, "Ulaşımda 6100 km'den alıp 20800 km yollarımızı bunlar ulaştırdı, köprü, viyadük yaptı. Neymiş onlara hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleştirilen Antalya Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada muhalafete yüklendi.

"SIKAR SIKAR NEYİN HESABINI SORUYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete diye hitap ettiği Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu'na yönelik "Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her türlü adımı bunlar attı. Onlara hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Karşımıza yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet.

"BUNLAR 6 BAŞLI"

Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Millete söyledikleri sözleri uygulayacakları hiçbir hukuki zemin uygun değil. Seçimden sonra böyle bir niyetlerinin olduğuna dair işaret de yok. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, 6 başlı. Proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükcülük dışında bir şey de söylemiyorlar.

"BUNLARDA UTANMA SIKILMA YOK"

Antalya'ya 25 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Dünyanın dört bir yanından insan nereyi tercih ediyor? Antalya'yı. Bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz, milyonlarca vatandaş iş sahibi oluyor, çiftçimiz malını değerinden pazarlıyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Bunlarda utanma sıkılma yok.

"HESAP SORACAKMIŞ"

Ülke içindeki yatırımcıları onlara da ne diyorlar, size bunların hesabını soracağız. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6100 km'den alıp 20800 km yollarımızı bunlar ulaştırdı, köprü, viyadük yaptı. Neymiş onlara hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun"