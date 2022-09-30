Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz

Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyeye çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık, ondan sonra da düşürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yüksek enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Açıkça itiraf etmek isterim ki; ülkemize karşı haksız şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir, halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"İktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde pek çok çevrenin garipsediği yaklaşımları vardı. Her küresel kriz bizim yaklaşımlarımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ile doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk.

"2023 HEDEFLERİMİZİ AÇIKLADIK"

Türkiye, bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. 20 yıl önce ülkemizin asırlık ekonomi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir program başlattık. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarıyla siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Onun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık.

"SON SAHNE EKONOMİK YIKIM ÜZERİNE KURULMUŞTU"

Bizi siyasi istikrarsızlığa, terör bataklığına sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk. Son sahne ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştu. Görünür hiçbir sebep olmadığı halde ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz. Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisi faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimine karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk.

"BU SÜREÇTE ALDIĞIMIZ YARALAR VAR"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Bu süreçte aldığımız yaralar da var. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla öne çıktık. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyede çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Aynı enflasyonu onları aynı hızla şaşırtabilecek şekilde düşürme kapasitesine sahip ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık, ondan sonra da düşürdük. Enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.