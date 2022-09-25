Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte de enflasyonu tek hanelere indirdik" diyerek Babacan'ı hedef aldı: Kendilerine pay çıkarmak isteyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini söyleyerek bunu geçmişte de başardıklarını söyledi. Ancak bundan kendilerine pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, üstü kapalı şekilde Ali Babacan'ı hedef aldı. Erdoğan, "Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'ben yaptım, ben ekonomi bakanıydım, devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum.' Peki bu işin başı kim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sırasında Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Genel Başkanı olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı da hedef aldı.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz. Sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi.

"BUNDAN KENDİLERİNE PAY ÇIKARANLAR VAR, YA SEN KİMSİN?"

Geçmişte de enflasyonu tek haneli rakamlara indirdiklerini söyleyen Erdoğan, bundan kendilerine pay çıkaranlar olduğunu söyleyerek Babacan'a yönelik konuştu. Erdoğan, "Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kim?" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN OLUR VERMEDİKTEN SONRA NE YAPABİLİRSİNİZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: "Türk Lirası'ndan altı sıfırı çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Burada başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'ben yaptım, ben ekonomi bakanıydım, devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum.' Peki bu işin başı kim?"

"BUNA İNANAN VAR, YOK DEĞİL"

Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inananlar veya buna aldananlar yok değil, var. Ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor çünkü benim milletim aklıselim sahibidir. İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürenine kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."