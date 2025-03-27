Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CW Solar Cell'e ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörüne yaptığı yatırımlar ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken CW Solar Cell'i ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı kapsamında, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerine katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi. Toplantıda, CW Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Tarık Sarvan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sarvan, CW Solar Cell yatırımıyla Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Yatırımımız, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek sağlam bir temel oluşturuyor. Ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"520 milyon dolara ulaşacak yatırım ile gelecek vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Sarvan, CW Solar Cell yatırımlarının, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "520 milyon dolara ulaşacak yatırımımız ile ülkemizin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. CW Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA