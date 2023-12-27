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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret hakkında ilk yorum: Yüzde 49 artış yapıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılında net 17.002 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret hakkında ilk yorum: Yüzde 49 artış yapıldı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan İş Dünyası Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

SeyYah Saruhanli:

herşeye 10 kat zam geldikten sonra yapsan nolcak yapmasan nolcak kürekle ver kepçeyle al sistemi.

Yanıtla634
bekir yapici:

yarim litrelik su 5 lira olmus adamla asakmi geciyorlar 17 binin arkasindaki 2 liranin alim gücümü var sadaka olarak dilenci bile kabul etmez.

Yanıtla612
Revolver:

sanıyor ki dışarda davullar çalınacak, şuursuzca halaylar çekilecek..

Yanıtla35
existence:

yahu hala yüzdeler ile konuşuyorlar komik

Yanıtla13
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