Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor. Bugüne kadar aktarmalı olarak yapılan seferler için bilet satışları resmen başladı. Yeni uygulamayla birlikte Mersin, Adana ve çevre illerden Erbil'e doğrudan ulaşım sağlanacak. Seferlerin Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirileceği, ilk biletlerin ise 12 Ocak itibarıyla satışa çıkarıldığı bildirildi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil arasında direkt uçuşlar başlıyor. Daha önce aktarmalı olarak yapılan seferler için bilet satışları resmen başladı.

AKTARMALI SEFERLER SONA ERİYOR

Mersin, Adana ve çevre illere hizmet veren Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan, Erbil'e yönelik uçuşlar bugüne kadar aktarmalı olarak gerçekleştiriliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yolcular, Erbil'e doğrudan uçuş imkânına kavuşacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERDİ

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Rûdaw'a yaptığı açıklamada, direkt uçuşların hayata geçmesi için uzun süredir yürütülen girişimlerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Çelik, bu sürecin bölgesel ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

PEGASUS SEFERLERİ BAŞLATIYOR

Yeni hatta uçuşların Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Çelik, ilk biletlerin 12 Ocak itibarıyla satışa sunulduğunu açıkladı. Direkt seferlerin hem ticaret hem de turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

"BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Çelik, açıklamasında katkı sunan kurum ve yetkililere teşekkür ederek, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile kentin tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Direkt uçuşların bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
