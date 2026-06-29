Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: 'Ayçiçeği ve soyada TMO alımı artık zorunluluktur'

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaklaşan hasat dönemi öncesinde ayçiçeği ve soya üreticilerinin ciddi bir belirsizlik içerisinde olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu ürünlerde alım yapmasının hem üreticinin korunması hem de Türkiye'nin gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Doğan, açıklamasında Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşıladığına dikkat çekerek, yerli üretimin desteklenmesinin ekonomik ve stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"Çiftçinin en büyük sorunu ürettiğini değerinde satabilmektir"

Resmi verilere göre Türkiye'nin ayçiçeği tohumu ihtiyacının yaklaşık üçte birinin yerli üretimle karşılanabildiğini, kalan bölümün ise ithalatla tamamlandığını hatırlatan Doğan, kuraklık, artan maliyetler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların üreticinin geleceğe güvenle bakmasını zorlaştırdığını belirtti. Girdi maliyetlerindeki artışa değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Bugün çiftçimizin en büyük sorunu üretmek değil, ürettiğini değerinde satabilmektir. Özellikle mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, sulama ve işçilik maliyetleri son yıllarda ciddi oranlarda yükselmiştir. Buna karşın üretici fiyatları çoğu zaman maliyet artışını karşılayamamaktadır. Hasat döneminde piyasada oluşabilecek fiyat baskısı, çiftçimizi maliyetine satış yapmak zorunda bırakabilir. 'Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Çukurova'da ayçiçeği ve soya ekim alanları her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Bu ürünler yalnızca çiftçiyi değil; yağ sanayisini, hayvancılık sektörünü ve tüketicileri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bugün buğdayda, arpada ve mısırda üreticiye güven veren TMO, ayçiçeği ve soyada da aynı güvenceyi sağlamalıdır. Devletimizin kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım garantisi vermesi, piyasada dengeyi sağlayacak, fırsatçılığı önleyecek ve üreticimizin emeğini koruyacaktır. Çiftçimizin geleceği yalnızca serbest piyasanın insafına bırakılamaz."

Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan Mehmet Akın Doğan, "Ayçiçeği ve soya için hasat başlamadan önce taban alım fiyatları açıklanmalı ve TMO lisanslı depolar aracılığıyla alımlara başlamalıdır" dedi.

Üreticinin önünü görebilmesi için fiyat politikasının erkenden belirlenmesinin önemine değinen Doğan, "Hasat başladıktan sonra açıklanan fiyatlar üreticiyi rahatlatmıyor. Çiftçi ekimini yaparken, hasada hazırlanırken ne kazanacağını bilmek istiyor. Belirsizlik üretimi azaltır, güven ise üretimi artırır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bitkisel yağda dışa bağımlılığını azaltmasının yolunun yerli üreticiyi güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Doğan, "Çiftçimiz üretmeye devam ederse ülkemiz kazanır. Üreticimizin alın teri korunursa sofralarımız bereketli olur. Ayçiçeği ve soyada TMO alımı gecikmeden hayata geçirilmeli, taban fiyatlar maliyet ve makul kar esas alınarak açıklanmalıdır. Çiftçimiz tarlada kalmasın, üretim azalmadan devam etsin" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı