Çubuk'ta TMO Hububat Alımı Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de TMO'yu ziyaret ederek, üreticilerle görüştü. İlçenin Sünlü Mahallesi'nde kiralanan 2 ayrı değirmende biçilen ve TMO'ya getirilen arpa ve buğdaydan alınan numuneler analiz ediliyor. Kalitesi belirlenen ürünler tartılarak fabrikanın deposuna aktarılıyor. Belediye Başkanı Demirbaş, gazetecilere, TMO'nun iki yıldır Çubuk'ta alım yaptığını belirterek, ilçede buğday hasadı bitene kadar alımın süreceğini söyledi. Hasat döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen Demirbaş, 'Ücret çiftçilerimizi memnun edici düzeyde. Tüm emeği geçen yetkililerimize, teşekkür ediyorum.' dedi. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle de ilçede odaya kayıtlı 5 bine yakın üretici olduğunu ifade ederek, arpa hasadının başladığını, birkaç güne kadar da buğdayın getirilmeye başlanacağını aktardı. Gülle, 'Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü değerinde satacak. Alım merkezindeki kolaylık ve fiyatlardan çiftçilerimiz gayet memnun. Şu anda arpa 7 lira, buğday 9 lira 25 kuruşa alınıyor. Bunun üstüne de primler ilave edilecek.' diye konuştu. Üreticilerden Ziya Kargen bu yıl verimden ve fiyattan memnun olduklarını anlatarak, TMO'nun ürün almasından da memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de TMO'yu ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.

İlçenin Sünlü Mahallesi'nde kiralanan 2 ayrı değirmende biçilen ve TMO'ya getirilen arpa ve buğdaydan alınan numuneler analiz ediliyor.

Kalitesi belirlenen ürünler tartılarak fabrikanın deposuna aktarılıyor.

Belediye Başkanı Demirbaş, gazetecilere, TMO'nun iki yıldır Çubuk'ta alım yaptığını belirterek, ilçede buğday hasadı bitene kadar alımın süreceğini söyledi.

Hasat döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen Demirbaş, "Ücret çiftçilerimizi memnun edici düzeyde. Tüm emeği geçen yetkililerimize, teşekkür ediyorum." dedi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle de ilçede odaya kayıtlı 5 bine yakın üretici olduğunu ifade ederek, arpa hasadının başladığını, birkaç güne kadar da buğdayın getirilmeye başlanacağını aktardı.

Gülle, "Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü değerinde satacak. Alım merkezindeki kolaylık ve fiyatlardan çiftçilerimiz gayet memnun. Şu anda arpa 7 lira, buğday 9 lira 25 kuruşa alınıyor. Bunun üstüne de primler ilave edilecek." diye konuştu.

Üreticilerden Ziya Kargen bu yıl verimden ve fiyattan memnun olduklarını anlatarak, TMO'nun ürün almasından da memnuniyet duyduklarını belirtti.