ÇTB ve OMÜ Çarşamba MYO, eğitim ve istihdam için iş birliği protokolü imzaladı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu arasında eğitim, istihdam, sektörel gelişim ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülecek ortak çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

ÇTB ile OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, üniversite-sektör iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attı. Protokolle özellikle bölgenin tarımsal ticaret ve sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Program kapsamında protokol, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ile MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir tarafından imzalanırken, programa Çarşamba Ticaret Borsası Meclis üyeleri ile Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri de katıldı.

Başkan Kazım Yılmaz, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmeyi önemsediklerini belirterek, "Bölgemizin gelişimi için sektörün ihtiyaçlarını bilen, mesleki donanıma sahip gençlerin yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin iş dünyasını yakından tanımalarına, üyelerimizin nitelikli insan kaynağına ulaşmasına ve gençlerimizin bölgemizde istihdam edilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Protokol kapsamında fındık ve çeltik ticareti, lisanslı depoculuk, tarımsal muhasebe ve benzeri alanlarda sektörün güncel beklentilerinin eğitim süreçlerine aktarılması planlanıyor. İlgili programların ders içeriklerinin sektör ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla buluşması hedefleniyor. İş birliğinin önemli başlıklarından birini de staj ve istihdam oluşturuyor. Öğrencilerin zorunlu ve isteğe bağlı stajlarında Borsa ve üye işletmelerle daha güçlü bağ kurulacak. Ayrıca oluşturulması planlanan "Mezun Kariyer Havuzu" ile başarılı mezunların nitelikli personel arayan Borsa üyesi işletmelerle buluşturulması amaçlanıyor.

MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, sektörün güncel ihtiyaçlarını tanıyarak mezun olmalarını istiyoruz. Bu protokol; stajdan istihdama, ders içeriklerinden dijital dönüşüm projelerine kadar önemli uygulama alanları sağlayacak. Akademik bilgi ile sektör tecrübesini bir araya getirerek öğrencilerimize ve bölgemize değer katmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Protokol, dijital dönüşüm ve bilişim güvenliği alanlarını da kapsıyor. MYO akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından borsa personeli ile üye işletmelere yönelik KVKK, siber güvenlik farkındalığı ve dijital veri güvenliği eğitimleri düzenlenmesi öngörülüyor. E-ticaret altyapıları, tarımsal otomasyon ve web tabanlı takip sistemleri gibi alanlarda da öğretim elemanlarının gözetiminde öğrenci projeleri geliştirilmesi hedefleniyor. İş birliğinin; akademik bilgi ile sektör tecrübesini, gençlerin dinamizmi ile iş dünyasının ihtiyaçlarını buluşturarak Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı