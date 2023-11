Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Çorum'un Potansiyeli Ekonomiye Büyük Katkı Sağlayacak

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum'un coğrafi yapısı, konumu ve girişimci insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyelin harekete geçirilmesi il ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, göreve başladığı günden itibaren sürdürdüğü ilçe ziyaretlerini tamamladı. Dağlı, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede Çorum'un her alanda sahip olduğu potansiyele dikkat çekti. Dağlı, coğrafi konumuyla bölgenin kucaklaştığı, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, tarihi dokusu, kültürel mirası ve zenginlikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeline sahip bir şehir olan Çorum'da özellikle sanayi, tarım ve turizm sektöründe büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu kaydetti.

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Çorum'da, Çorumlulara hakkıyla hizmet etme imkanı bulmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu anlatan Vali Dağlı, "Göreve başladığım ilk günden itibaren Çorum'a ve Çorumluya en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmalarıma başladım. Bu hizmetleri reel bir şekilde Çorumluya sunabilmek için Çorum'u ve ilçelerini daha iyi tanımak, mevcut potansiyellerini yerinde görmek ve incelemek için her bir ilçemize ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdim. Gerçekleştirmiş olduğum ilçe ziyaretlerinde, her ilçemizin kendine özgü bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Yapmış olduğum bu ziyaretler ilimizin ve ilçelerimizin gelişimi ve kalkınması için yapacağımız çalışmalarda yol haritası oluşturacak niteliktedir. Bu ziyaretler, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, turizmden ulaşıma kadar her alanda ilçelerimizim mevcut durumlarını görmemize, yaşanan sorun ve eksiklikleri tespit ederek bunların en kısa sürede giderilmesi için yapılacak çözüm odaklı ve proje bazlı çalışmaları başlatmamıza, her ilçemizin kendine özgü potansiyelini ortaya çıkartmak ve geliştirmek için yeni adımlar atmamıza imkan sağlamıştır" dedi.

İlçe ziyaretlerinde yaptığı incelemeler ve tespitler hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Sanayi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi, kamu -üniversite- sanayi iş birliğinin arttırılması, mevcut sanayi tesislerinin modernizasyonu ve teknolojiye uyum sağlaması, Ar-Ge projeleri ile katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi, sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi, istihdam fırsatlarının arttırılması, ilçelerimiz arasındaki iş birliği ve entegrasyonun artırılması gerekiyor. İlimiz için büyük bir öneme sahip tarım sektöründe, tarımın daha verimli hale getirilmesi için çiftçilerimizin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları, tarım altyapısının güçlendirilmesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve sulanabilir tarım alanlarının arttırılması, tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda destekler sağlanmalı. 7 bin yıllık tarihi, doğal güzelliklerle kaplı coğrafyası, çok kültürlü yapısı, 'Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan "Hattuşa Ören Yeri", Alacahöyük ve Şapinova gibi tarihi zenginlikleri ile bir turizm şehri olan Çorum'umuzu, tarih, doğa ve yayla turizmi gibi destinasyonlarla ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkararak daha geniş kitlelere tanıtmak üzere gerekli çalışmaların yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, spor ve benzeri alanlardaki imkanları iyileştirmek için merkez ve ilçelerde devam eden yatırımların bir an önce hizmete sunulması için çalışmalara hız verileceğini dile getiren Vali Dağlı, "Göreve başladığım günden itibaren önemle üzerinde durduğum emniyet ve asayişin sağlanması için il merkezi ve ilçelerimizde yapılan çözüm odaklı çalışmaların bundan sonrada aynı kararlılıkla devam edecek. Milletvekillerimiz, tüm siyasi partilerimiz, mülki idare amirlerimiz, kaymakamlarımız, il ve ilçe belediye başkanlarımız, üniversitemiz, tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımız, oda ve meslek kuruluşlarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımızla birlikte koordinasyon, uyum ve iletişim içerisinde gayretli çalışmalarımız devam edecektir. Çorum coğrafi yapısı ve konumu, girişimci insan kaynağı büyük bir potansiyeli içermekte olup bu potansiyelin harekete geçirilmesi il ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Şehrimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan spora birçok alanda gerçekleştireceğimiz projelerle Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda geliştirerek, ekonomik yapısı güçlü, refah seviyesi yüksek, huzurlu, güvenli, daha iyi standartlarda yaşanabilir bir şehir haline getirme azim ve kararlılığımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM