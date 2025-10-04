Haberler

Çorum'un Alaca İlçesinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesindeki Akpınar, Dutluca, Geven, Kapaklı ve Kılavuz köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü projeyi yürütecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un Alaca ilçesindeki Akpınar, Dutluca, Geven, Kapaklı ve Kılavuz köylerinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
