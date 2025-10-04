Çorum'un Alaca İlçesinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlatıldı

Çorum'un Alaca ilçesindeki bazı köyler için arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un Alaca ilçesindeki Akpınar, Dutluca, Geven, Kapaklı ve Kılavuz köylerinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.