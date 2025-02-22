Çorum İş İnsanları Platformu, Antalya'da Dayanışma Ziyareti Gerçekleştirdi

Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberindeki heyet, Antalya Kepez Kaymakamı Nusret Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Platform Başkanı Halil Güvenbaş, iş dünyasında başarılı olmanın en önemli faktörlerinden birinin birlikte hareket etmek olduğunu belirtti. Güvenbaş, "Birlikten kuvvet doğar. İş insanları olarak, güçlü bir ortaklık ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Hem platform hem de Antalya'nın ekonomik potansiyelini en verimli şekilde kullanmak adına, birbirimize destek olmalıyız" dedi.

Kaymakam Nusret Şahin ise, Çorum İş İnsanları Platformu'nun Antalya'daki faaliyetlerini ve bölgesel iş birliği çalışmalarını çok önemli bulduğunu ifade ederek, "İki tarafın birbirine katacağı çok şey var. Bu tür ziyaretler ve iş birlikleri, hem Çorum iş insanları hem de Kepez için büyük fayda sağlayacaktır. İş insanlarımızın birlikte hareket etmesi, sadece ticaret açısından değil, bölgesel kalkınma için de büyük bir fırsat" şeklinde konuştu.

Ziyaret, iş dünyasında güçlü bir dayanışma mesajı verirken, gelecekteki projelerde daha yakın bir iş birliği yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. - ANTALYA

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