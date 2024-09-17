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Çorum'da Kadın Girişimciliğini Destekleyen Proje Hayata Geçti

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Çorum Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA iş birliğiyle 'Çorum Sanayinde Kadın Eli' projesi başlatıldı. Proje, kadın girişimciliğini ve istihdamını güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk adım olarak, kadınlara yönelik CNC Operatörlüğü Eğitimi verilecek.

Çorum Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde hayata geçirilecek "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, protokol Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. Törene ayrıca OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da katıldı.

'Kadınlar iş dünyasında güçleniyor'

Protokol, Çorum'da kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile yeni iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla koordinasyonu sağlamayı hedefliyor.

İş birliği protokolüyle birlikte Çorum'da sanayiye kadın eli değecek. Kadınların mesleki beceriler kazanarak iş dünyasında daha aktif roller üstlenmesi ve ekonomide güçlü bir yer edinmesi için atılan bu adım, Çorum'un ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracak.

'CNC operatörlüğü ile kadınlar sanayide güçleniyor'

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmaların ilki ihracata dayalı üretim yapan Çorum'da "CNC Operatörlüğü Eğitimi" olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşgücü Piyasası Araştırma Raporu ve OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin saha ziyaretleri ışığında planlanan bu eğitim, Eylül ayında kadınlara yönelik olarak başlayacak. CNC Operatörlüğü Eğitimi ile hem Çorum sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak hem de kadınların kayıtlı istihdam oranının artırılması hedefleniyor.

'Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı teması'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak ve iş dünyasında liderliklerini desteklemek amacıyla 2024 ve 2025 yılı çalışma temasını "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" olarak belirledi. Kalkınma Ajansları, bu tema çerçevesinde sağladıkları proje destekleri ve danışmanlık hizmetleriyle kadınların iş gücündeki, toplumsal yaşamda ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini güçlendirmeyi hedefliyor.

'Kadın istihdamında Çorum'un yükselen başarısı'

2012 yılında Çorum'da yüzde 21 olan kayıtlı kadın istihdamı, 2023 yılında yüzde 37'ye yükseldi. Bu artış, Çorum'u Türkiye genelinde kadın istihdamında 37. sıradan 26. sıraya taşıdı. On İkinci Kalkınma Planı doğrultusunda, 2028 yılına kadar kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının ise yüzde 36'ya ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kadınların ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki beceri kazanmaları ve iş gücüne daha fazla katılım sağlamaları kritik öneme sahip. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Çorum Valiliği Çorum Valiliği Yerel Yönetim Ekonomi Kadın

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