Corendon Airlines 2026 Yaz Uçuş Planını Açıkladı

Corendon Airlines, 2025 tatil sezonuna ilişkin yolcu verilerini ve 2026 yaz uçuş planını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılda 10 milyon yolcu taşıyan Corendon Airlines, 2026 yaz sezonunda Almanya, Avusturya, İsviçre, Polonya ve İngiltere pazarlarında koltuk kapasitesini yüzde 20 artıracak.

Yolcularına Türkiye, Yunanistan, İspanya/Kanarya Adaları, Mısır ve Fas'a uzanan uçuş ağıyla seyahat etme fırsatı sunan hava yolu şirketi, genişleyen uçuş ağıyla tatilcilerin tercihlerini daha esnek hale getirmeyi hedefliyor.

Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover ve Nürnberg'deki üslerde uçak sayısı artırılarak özellikle Antalya uçuşları genişletilecek. Düsseldorf'tan günde üç, diğer üslerden ise günde iki Antalya seferi düzenlenecek.

Münster/Osnabrück-Heraklion hattı ilk kez uçuş programına eklendi. Nürnberg, Düsseldorf ve Köln/Bonn'dan Hurghada'ya seferler haftada 3'ten 5'e çıkarılıyor. Ayrıca Berlin, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Viyana gibi şehirlerden Hurghada, Kanarya Adaları ve Mallorca uçuşları tüm yaz sezonu boyunca devam edecek.

Şirket, Polonya'da da kapasitesini önemli ölçüde artırıyor ve yeni hatlarla büyüyen talebe yanıt veriyor.

Antalya, Alman tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyon oldu

Corendon Airlines, 20. kuruluş yılı olan 2025'teki tatil alışkanlıklarına ilişkin verileri de paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'nin turizm başkenti konumundaki Antalya, bu yıl da turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Düsseldorf, Hannover ve Köln çıkışlı binin üzerindeki uçuşla Antalya, Alman tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyon oldu.

En çok yemek siparişi Varşova-Antalya uçuşunda verildi. Bir yolcu, tek başına 4 porsiyon yemek yedi. Rotterdam-Antalya hattında ise yolcular diğer rotaların 3 katı yemek sipariş etti.

En fazla bagaj Antalya-Newcastle uçuşunda taşındı. Misafirler, tek bir rezervasyonda tam 18 bagajla yola çıktı. Heraklion – Manchester hattında koltuk seçme oranı yüzde 60'ı buldu.

Köln – Antalya hattında ise 100 kişilik tek bir rezervasyonla gerçekleştirilen uçuş, 2025'in en kalabalık grup seyahati olarak kayıtlara geçti. En fazla çocuk yolcu taşıyan sefer, 12 yaş altı 54 çocuğun yer aldığı Diyarbakır – Hannover uçuşu oldu.

Planlı tatilciler bu yıl da öne çıktı. Bir yolcu biletini 655 gün önceden alırken her 100 yolcudan 12'si indirimli biletle seyahat etti. Şirket, 17 günlük bir bebekten 95 yaşındaki misafire kadar geniş yaş aralığında yolcu ağırladı.

Yolcuların yüzde 55'ini erkekler, yüzde 45'ini kadınlar oluşturdu. Antalya'dan Düsseldorf, Hannover ve Köln'e düzenlenen uçuşların toplam mesafesi, dünyanın çevresinde 40 tur atmaya eş değer olarak hesaplandı.

"Yolculara yenilikçi deneyimler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, 2025'in beklentilerinin ötesinde geçtiğini belirterek, yolculara yenilikçi deneyimler sunup onları en iyi tatil rotalarına ulaştırdıklarını aktardı.

Karaer, "2026 yaz uçuş planımızda ise büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kapasitemizi çift haneli oranlarda artırarak özellikle Almanya'daki dört üssümüzü güçlendiriyor, yolcularımıza tatil planlarında daha fazla esneklik sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni rotalar ve artan frekanslarla uçuş ağını genişleterek yolculara daha fazla seçenek sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Karaer, "Gelecek yaz Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 19 havalimanından haftada en az üç seferle bu eşsiz destinasyona uçuş düzenleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.