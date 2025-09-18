Corendon Airlines, 2026 Yaz Sezonu için Kapasite Artışını Duyurdu

Corendon Airlines, geleneksel olarak düzenlediği sektör buluşması "Get Together 2025" etkinliğini bu yıl 17 Eylül'de Amsterdam'da gerçekleştirdi. Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden, acentelerinden ve havalimanlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte; Almanya ve Avusturya çıkışlı uçuşlarda kapasite artışı, yeni destinasyonlar, Frankfurt'taki yeni Corendon Airlines ofisi ve turizm sektöründeki güçlü iş birlikleri açıklandı.

Almanya ve Avusturya çıkışlı uçuşlarda kapasitenin kayda değer şekilde artırılması, yeni hatların eklenmesi ve tur operatörleriyle daha yakın iş birlikleri, Corendon Airlines'ın yeni dönemdeki stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor.

Havayolu şirketi, nisan ve ekim ayları arasındaki dönemi kapsayan 2026 yaz sezonunda Almanya çıkışlı uçuşlarda yaklaşık yüzde 20, Avusturya çıkışlı uçuşlarda ise yaklaşık yüzde 30 kapasite artışı planlıyor. İsviçre pazarında pist çalışmaları nedeniyle mevcut durum korunurken, İngiltere'de büyüme, Polonya'da ise kapasitenin neredeyse ikiye katlanması hedefleniyor.

"İspanya ve Mısır'a rekor artış planlanıyor"

Corendon Airlines'ın hayata geçireceği yeni kapasite artışları destinasyonlara da yansıyacak. Türkiye'ye yönelik uçuşlarda tek haneli bir büyüme öngörülürken, İspanya'ya yüzde 90, Mısır'a ise yüzde 150'nin üzerinde koltuk artışı planlanıyor. Yunanistan uçuşlarında ise yüzde 12'lik büyüme beklenirken bu pazarda özellikle Girit hattı öne çıkıyor.

"Almanya'daki dört üsse 10 uçak"

Corendon Airlines, 2026 yazında en güçlü olduğu pazarlardan Almanya'daki Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn ve Nürnberg üslerinde toplam 10 uçak konuşlandıracak. Bu hamleyle Almanya'da 2025'e göre yaklaşık iki kat fazla uçakla hizmet verecek olan şirketin 35 uçaktan oluşan filosu daha verimli kullanılacak.

"Frankfurt'ta yeni ofis"

Corendon Airlines, Almanya'daki büyüme stratejisini desteklemek üzere Frankfurt Havalimanı'nda yer alan House of Logistics and Mobility (HOLM) bünyesinde yeni bir ofis açtı. Hava yolu şirketi bu adımla birlikte, genişleyen ekip ve güçlü satış ortaklıklarıyla Almanya pazarında daha etkin bir varlık hedefleniyor.

"Tüm pazarlar genelinde yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme bekliyoruz"

Corendon Airlines Satış & Pazarlama Direktörü Christian Hein, 2026 hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi: "2026 yazında tüm pazarlar genelinde yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme bekliyoruz. Özellikle ikinci çeyrekte yüzde 45'e varan bir artış öngörüyoruz. Stratejik olarak en önemli adımımız, Almanya'daki dört üssümüzü ek uçaklarla güçlendirmek olacak. Son üç yıldaki başarılı performansımız bize sağlam bir temel sağladı. Bu sayede yeni yatırımlarla güvenle ilerleyebiliyoruz."

"Ana destinasyonlarda daha fazla frekans"

Büyümenin odağında Antalya, Heraklion-Girit ve Hurghada gibi popüler tatil destinasyonları bulunuyor. Corendon Airlines, Nürnberg, Düsseldorf ve Köln/Bonn çıkışlı Hurghada uçuşlarının frekansını haftada 3'ten 5'e yükseltecek. Ayrıca 2025'te sadece kısa süreli programda yer alan birçok hat, 2026 yazında tüm sezon boyunca devam edecek. Yeni olarak Münster/Osnabrück - Heraklion hattı da Corendon Airlines'ın uçuş ağına eklendi.

"Şarm El Şeyh kış programında"

Corendon Airlines, 2025/2026 kış sezonunda popüler tatil noktası Şarm El Şeyh'i uçuş ağına ekliyor. Kasım 2025'ten itibaren Şarm El Şeyh'e; Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den salı ve cuma günleri düzenlenecek uçuşlarla tatil severlere yeni bir alternatif sunulacak. - ANTALYA