COP31 öncesi Türkiye, Azerbaycan ve İngiltere Londra'da iklim diplomasisini ele aldı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde kasımda Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) öncesinde Türkiye, Azerbaycan ve İngiltere'nin üst düzey temsilcileri iklim diplomasisi, sürdürülebilir finansman, yeşil dönüşüm ve bu alanları fırsatların ele alındığı etkinlikte bir araya geldi.

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından "Londra Köprüsü: Bakü'deki COP29'dan Antalya'da Cop31'e-İklim Diplomasisi, Finans ve İş Dünyası Liderliği" başlığıyla düzenlenen toplantıda, diplomasi, finans, özel sektör ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen COP29'daki deneyim ve kazanımlar, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Cop31'in öncelikleri ve bu süreçte Türkiye, Azerbaycan ve İngiltere arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Senem Dedeoğlu, açılış konuşmasında, Oda'nın 1980 yılından beri Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ve kurumsal ilişkileri güçlendirmek, iş dünyasını ve karar vericileri bir araya getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov ve Londra Şehri'nin 695. Belediye Başkanı Michael Mainelli'nin konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü TBCCI Yönetim Kurulu Üyesi ve Society 5.0 Institute Kurucusu Yıldız Tuğba Kara üstlendi.

Panelde COP29 Bakü'den COP31 Antalya'ya uzanan süreçte uluslararası iklim diplomasisi, sürdürülebilir finansman, yeşil dönüşüm, yatırım fırsatları ve özel sektörün, iklim hedeflerine ulaşmadaki rolü ele alındı.

Toplantıda ayrıca ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının, kamu ve özel sektör işbirliğinin ve uluslararası finansman mekanizmalarının iklim hedeflerine ulaşılmasındaki önemi vurgulandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31, 9-20 Kasım arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA