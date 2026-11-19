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Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaştırılması, hanelerin elektrik faturalarını düşürürken ülkelerin fosil yakıt ithalatına bağımlılığını azaltarak küresel enerji dönüşümünde önemli rol üstleniyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı amaçlayan küresel deklarasyon yayımlandı.

Deklarasyon kapsamında, 2030'a kadar dünya genelinde güneş enerjisi kullanan hane sayısının 300 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji Konseyi Asya-Pasifik Üst Yöneticisi (CEO) John Grimes, COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, deklarasyonun ülkelerin enerji dönüşümünü hızlandırması açısından olumlu olduğunu vurguladı.

Grimes, çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin enerji maliyetlerini düşürerek fosil yakıtlara bağımlılığı azaltabileceğini belirterek, güneş enerjisinin dünyanın en ucuz elektrik üretim yöntemlerinden biri olduğunu ve kısa sürede devreye alınabildiğini söyledi.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden ülkelerde güneş enerjisinin hane halkına ekonomik rahatlama sağlayabileceğine işaret eden Grimes, güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması için kurulum süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Güneş enerjisi yatırımlarında kolaylık çağrısı

Grimes, bireylerin doğru bilgilendirme ve destekle güneş enerjisi dönüşümünde aktif rol üstlenebileceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi sistemlerinin hızla kurulabilmesi için bürokratik süreçler basitleştirilmeli, izin süreçleri ve kısıtlamalar en aza indirilmeli. Batarya depolama sistemleri ise teşvik edilmeli. Bunu başarabilirsek yalnızca hane halkının bütçesini rahatlatmakla kalmayız, aynı zamanda tek bir basit adımla enerji sistemindeki sorunların ve iklim krizinin çözümüne de katkıda bulunuruz."

Her yeni güneş panelinin ülkelerin fosil yakıt ithalatına bağımlılığını azalttığını aktaran Grimes, "Bireysel güneş enerjisi yatırımları, büyük ölçekli projelere ihtiyaç duyulmadan enerji dönüşümünün hızlandırılmasını ve ülkelerin enerji bağımsızlığının güçlendirilmesini sağlayabilir." dedi.

Grimes, Asya-Pasifik bölgesinin enerji dönüşümünü hızlandırması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede 4,8 milyar insan yaşıyor. Çin ve Hindistan'ı bir kenara bıraksak bile geriye hala 2 milyar insan kalıyor. Dolayısıyla Asya-Pasifik bölgesi enerji dönüşümünü hızla gerçekleştiremezse iklim değişikliği açısından kritik eşiklere ulaşabiliriz. Enerji dönüşümünü hızla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgedeki ekonomiler, Orta Doğu'daki petrol savaşlarının yarattığı büyük baskı altında."

Elektrik şebekelerinde dönüşüm gerekiyor

Mevcut enerji sistemlerinin merkezi üretim anlayışıyla kurulduğunu ancak hanelerin de enerji ürettiği dağıtık bir sisteme geçilmesi gerektiğini anlatan Grimes, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla elektrik üretiminin artık yalnızca büyük santrallerle sınırlı kalmadığını ifade etti.

Grimes, elektrik şebekelerinin genişletilmesinin önemine değinerek, enerji sektörünün mevcut iş modelini yeni üretim anlayışına göre dönüştürmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Hanelerin ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriği yerel işletmelere ve okullara aktarabilmesi gerektiğinin altını çizen Grimes, "Aksi halde insanlar kendi elektriğini üretip depolayarak şebekeden bağımsız sistemlere yönelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Grimes, enerji şirketlerinin ve şebeke işletmecilerinin değişen enerji üretim modeline uyum sağlamasının, yenilenebilir enerji dönüşümünün hızlanması açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA