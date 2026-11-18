Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun hızlandırılması, enerji dönüşümünde yerel toplulukların karar alma süreçlerine katılımı ve dönüşümün sağlayacağı faydaların adil paylaşılması konuları ele alındı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31'de, İtalya Sürdürülebilir Kalkınma İttifakı (ASviS) tarafından "Küresel Hedeflerden Yerel Değere: Doğa, İnsanlar ve Toplumlar İçin Pozitif Elektrifikasyon" paneli düzenlendi.

ASviS Genel Sekreteri Giulio Lo Iacono, buradaki konuşmasında hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, verimliliğin artırılması ve fosil yakıtlardan uzaklaşılmasında önemli taahhütlerde bulunduğunu belirterek, "Taahhütler yeterli değil. Asıl zorluk, bu taahhütleri uygulamaya geçirmek, küresel hedefleri insanların yaşamlarını iyileştiren somut politikalara, yatırımlara ve değişimlere dönüştürmek." dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen elektrifikasyonun emisyonları azaltması açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Lo Iacono, yerel halkın yaşadığı bölgelerde verilen kararlara dahil olması gerektiğini söyledi.

Lo Iacono, "Aynı zamanda enerji yoksulluğuna ve toplumsal eşitsizliklere özel önem vermeliyiz. Temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim, gelire veya yeni teknolojilere yatırım yapabilme kapasitesine bağlı olmamalı. Adil bir dönüşüm, en kırılgan hanelere de ulaşmalı ve yenilenebilir enerjinin yarattığı fırsatların herkes için erişilebilir olmasını sağlamalı." diye konuştu.

İtalya'dan COP31'e taşımak istedikleri mesajın "enerji dönüşümünün başarısının kurulu güç veya karbon emisyonları miktarıyla ölçülemeyeceği" olduğunu aktaran Lo Iacono, "Aynı zamanda oluşturduğumuz güven, azalttığımız eşitsizlikler, koruduğumuz doğa ve gelecek nesiller için yarattığımız fırsatlarla da ölçülmeli. Dönüşüm, toplulukların onu daha iyi bir gelecek için ortak bir fırsat olarak gördüğü yerlerde başarılı olacaktır. Küresel hedeflerden yerel faydaya geçişin anlamı da budur." ifadelerini kullandı.

Elektrifikasyon biyolojik çeşitlilik açısından da önem taşıyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) İtalya Genel Direktörü Alessandra Prampolini de iklim değişikliği ve iklim krizinin biyolojik çeşitlilik krizini de derinden etkilediğini vurgulayarak, "İklim kriziyle birlikte gezegenimizi etkileyen bu durum, toplulukları ve üretim sistemlerimizi de olumsuz etkiliyor." dedi.

Uluslararası gelişmelerin enerji güvenliğini ve enerjiye erişimi tehdit ettiğine işaret eden Prampolini, bu durumun dünya genelindeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini kaydetti.

Prampolini, elektrifikasyonun günlük yaşamda olumlu ve köklü değişimler yaratabileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Temiz ulaşımdan hava kirliliğinin azaltılmasına, halk sağlığının iyileştirilmesine kadar pek çok konu bu dönüşümle ve zararlı emisyonların azaltılmasıyla yakından bağlantılı. Dönüşümün yalnızca topluluklar tarafından ve onların yararına gerçekleştirilmesini değil, toplulukların karar alma süreçlerine ve bu dönüşümün uygulanmasına fiilen katılmasını savunuyoruz. Taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi, bu tartışmanın temel başlıklarından biri."

Kaynak: AA