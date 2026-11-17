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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, düşük emisyonlu hidrojen ve türevlerinin uluslararası ticaretini kolaylaştırmak ve küresel piyasalarda güven oluşturmak için üretimden tüketime uzanan değer zincirinde ortak karbon hesaplama ve sertifikasyon standartlarına duyulan ihtiyaç değerlendirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan COP31 çerçevesinde "Nihai Kullanım Sektörlerinde Düşük Emisyonlu Hidrojen ve Türevlerine Yönelik Piyasaların Uyumlaştırılması: Karbon Muhasebesinden Daha Kapsamlı Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarına" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Ekonomide Hidrojen ve Yakıt Pilleri için Uluslararası Ortaklık (IPHE) Başkanı Paulo Emilio Valadao de Miranda, toplantıda yaptığı konuşmada, hidrojenin karbon ayak izinin kullanılan ham maddeye, enerji kaynağına ve üretim sürecine göre önemli ölçüde değişebildiğini belirterek "Hidrojen ancak karbonsuzlaşmaya katkı sağladığını kanıtlayabilirsek bu hedefe hizmet eder. Karbon hesaplamasının basit bir teknik ayrıntı olmamasının nedeni de budur. Bu hesaplama hem piyasanın hem de iklim açısından sağlanacak faydanın temelini oluşturur." dedi.

Miranda, hidrojenin karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik metodolojinin başlangıçta IPHE tarafından geliştirildiğini, daha sonra uluslararası uzlaşıya dayalı ve tüm ülkelerin katılımına açık bir standart oluşturulması amacıyla ISO'ya devredildiğini belirterek "Ortak bir ölçüt, tüm hidrojen üretim yöntemlerinin renklerine göre değil, gerçek iklim performanslarına göre rekabet etmesini sağlayacak." diye konuştu.

Yaşam döngüsü temelli karbon hesaplamasının üretim öncesi aşamalardaki metan sızıntılarını ve hibrit tesislerin emisyonlarını da kapsadığını aktaran Miranda, standardın ölçüm yöntemlerini belirlediğini, ülkelerin ise kendi emisyon eşik değerlerini oluşturabileceğini ifade etti.

Miranda, ortak metodoloji sayesinde farklı ülkelerin belirlediği eşik değerlerinin karşılaştırılabilir hale geleceğini sözlerine ekledi.

Hidrojen piyasalarında karbon ayak izine odaklanılıyor

Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN) Stratejik Gelişim ve Dayanıklılık Başkanı Jörg Megow, Almanya'nın hidrojen yol haritası kapsamında üretim, taşıma, depolama ve sanayide kullanım dahil tüm değer zincirini kapsayan yaklaşık 1000 standardın incelendiğini belirtti.

Hidrojenin sürdürülebilirliğinin yalnızca karbon ayak izi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Megow, "Uluslararası toplumun bir noktada uluslararası sürdürülebilirlik standardına ihtiyaç duyacağına inanıyorum." dedi.

Megow, böyle bir standardın özellikle gelişmekte olan ülkeler için ilave bürokratik yük oluşturmaması gerektiğini belirterek mevcut çevresel raporlama standartlarıyla uyumlu olmasının önemini vurguladı.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Küresel Karbon Piyasaları Proje Başkanı Sven Egbers de hidrojen piyasalarında 35'ten fazla standart ve çerçevenin bulunduğunu, bunların büyük bölümünün karbon ayak izine odaklandığını belirtti.

Üreticilerin ürünlerini satmak istedikleri pazarlara bağlı olarak aynı anda birden fazla standardın gerekliliklerini karşılamak zorunda kalabildiğini ifade eden Egbers, "Bu durum belirsizlik ve maliyet yaratıyor." dedi.

Egbers, farklı piyasalarda eşdeğer gerekliliklerin karşılanması halinde doğrulanmış verilerin ve denetim sonuçlarının yeniden kullanılabilmesi gerektiğini, Küresel Güney ülkelerindeki üreticilerin de uluslararası standartların oluşturulmasına katkı sunmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: AA