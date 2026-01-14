Edirne'de binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde muhtarlar ve köy sakinleriyle toplantıda bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, yeni yılda köylünün gelirini artıracak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili desteklere devam edeceklerini kaydeden Sezer, üretimde suyun çok önemli bir kavram olduğuna dikkati çekti.

Köylerde sulama suyu, içme suyu ve güneş enerji sistemleriyle ilgili yatırımlara devam ettiklerini anlatan Sezer, "İlimizde çok önemli projeler hayata geçiyor. Öncelikle sulamayla ilgili yatırımlar durmaksızın sürüyor. Çömlekköy Barajı'nın gövdesi bu yıl tamamlanacak. Sulama ihalesini de bu yıl yapacağız. Orası da başlayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Edirne'deki yatırımlara destek verdiğini belirten Sezer, Meriç Sulama Sistemi, Çakmak Barajı ve Hamzabeyli Sulama Sistemi'nin de Edirne için hayata geçirilen büyük projelerden olduğunu vurguladı.

Vali Sezer, köylerde üretimi artırma odaklı sulama yatırımlarına yeni yılda da devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Çömlekköy Barajı

Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.