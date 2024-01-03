Çocuklarınızın gelecek hayalini ötelemeyin!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), rahat bir emeklilik dönemi geçirmeyi planlayan bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasına imkân tanıyan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir vadeden özel emeklilik sistemidir.

Birikiminizin haritası

Bu sistem birikim sahiplerinin çalıştıkları süre boyunca bireysel tasarruflarını değerlendirmesine kapı aralarken avantajlı seçenekler de sunuyor. Risk tercihleriniz doğrultusunda seçmiş olduğunuz planlar kapsamında kendi seçtiğiniz fonlara yönlendirilmektedir. Bu fonlar ise uzmanlar tarafından yönetilmektedir. Günümüzde sosyal devlet anlayışına sahip ülkeler başta olmak üzere kişilerin ve yakınlarının emeklilik süreçlerinin daha iyi bir platforma çekilmesi yönünde adımlar atılırken vatandaşların da sistemden yararlanmasının önünü açan düzenlemeler devreye alınıyor.

Sosyal güvenlik tamamlayıcısı görevini görüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulurken tamamen gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Bu sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilirken tercihler doğrultusunda da kurumların size veya yakınlarınıza sunduğu haklardan da yararlanabilme şansınız mevcut. 1 Ocak 2013 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başladı. Bireysel emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için devlet yüzde 30 oranında katkı sağlıyor. Devlet katkısının üst limiti aylık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar.

İlgi her geçen gün artıyor

Otomatik Katılım Sistemi'nin ekonomik büyüklüğü de devlet katkısının desteği sayesinde artmaya devam ederken özellikle son dönemde vatandaşların ilgisinin pozitif yönde geliştiği ve bu alanda bilincin artmış olması dikkati çekiyor. Çalışanlar başta olmak üzere ileriye dönük yatırım planlarında bireysel emeklilik sisteminin de portföye katılması sektören gelişiminde etkin rol oynuyor.

18 yaş altındaki gençlere katkı

Bireysel emeklilik sistemi sadece şahıslar bazında değil kişilerin yakınlarını da kapsıyor. Erken BES Planı (Erken Katılım Emeklilik Planı) on sekiz yaş altı çocuk ve gençler adına birikim yapmaya da imkan tanıyor. Sözleşmeniz olsa bile çocuklarınız adına yaptığınız bu sözleşmede ayrıca devlet katkısından yararlanma şansınız bulunuyor. Katılım Emeklilik'te katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık ya da yıllık periyodlarla yapabilmeniz mümkün. Sözleşme sahibi sistemde en az 10 yıl bulunma ve 56 yaşını tamamlama koşulu ile emekliliğe hak kazanıyor.