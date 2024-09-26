Coca-Cola, iki ürününü raflardan kaldırıyor

Coca-Cola, Coca-Cola Spiced ve Coca-Cola Spiced Zero Sugar tatlarını piyasaya sürdükten sadece yedi ay sonra üretimlerini durduracağını duyurdu.

Atlanta merkezli içecek devi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, baharat içerikli bu tatların yeni ürünlerle değiştirileceğini bildirdi. Şirket yaptığı açıklamada, "Tüketicilerimizin beğenilerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve ürün yelpazemizi buna göre ayarlıyoruz" dedi.

İLK YENİ KALICI ÜRÜN EKLEMESİYDİ

Bu tatlar, ABD ve Kanada raflarında 19 Şubat'ta yerini almıştı ve Coca-Cola'nın Kuzey Amerika portföyüne üç yıl sonra yaptığı ilk kalıcı eklemeydi. Coca-Cola, bu ürünlerin neden kaldırıldığına dair kesin bir açıklama yapmadı ancak bunun hızla piyasaya sürülmesiyle ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

SATIŞ HACMİNDE KÜÇÜLME

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim gelmişti. Şirketten yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denilmişti.