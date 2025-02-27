CK Enerji Yeşil Enerji Dönüşümüne Hız Kesmeden Devam Ediyor

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "Şirket olarak yaklaşık 200 milyon kWh üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürdük. Özellikle Aralık 2025'ten sonra yeşil enerjiye olan talebin artacağını öngörüyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün kendini daha çok hissettirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de giderek artıyor. Türkiye'de enerji sektörünün öncü şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik de müşterilerinin yeşil enerjiye geçişlerine destek olacak çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

"Aralık 2025 yılında n sonra yeşil enerjiye olan talep daha da artacak"

Çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen müşterileri için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) Sertifikası sağladıklarını söyleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "2030 Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri doğrultusunda özellikle ihracat yapan firmaları I-REC sertifikasyon süreçlerine dahil etmekteyiz. 2024 yılında Ozon Tekstil, Maritaş Tekstil, Tokat OSB, Erbaa OSB gibi birçok müşterimizi uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasyon süreçlerine, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımızı da YEK-G sertifikasyon süreçlerine dahil ederek yeşil enerji ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık. Yeşil enerji sertifikası gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 200 milyon kWh üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürmüş olduk. Avrupa üretici sektörlerinin rekabet gücünün korunması amacıyla geçiş dönemi geçen yıl ekimde başlayan sınırda karbon düzenlemesi ile ihracatçıların ürettikleri emisyona göre vergilendirilmesini öngörüyor. 6 sektörü kapsayan bu düzenleme ile özellikle Aralık 2025'ten sonra yeşil enerjiye olan taleplerin daha çok artacağını tahmin ediyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ana uygulama döneminin ise Ocak 2026'da başlaması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) için adımlar atıldığına işaret eden Bülbül sözlerine şöyle devam etti, "Bu kapsamda 31 Aralık 2025 tarihine kadar mali yükümlülük doğurmayacak bir geçiş dönemindeyiz. CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak ilk aşamada kapsama dahil olacak çimento, demir çelik sektörü, bunun yanında tekstil sektörü ve sorumlu olduğumuz hinterlanda yer alan organize sanayi bölgeleri sektörlerinin sertifika süreçlerinde önemli bir partner olmayı hedefliyoruz."

"Müşterilerimizin karbon ayak izini ölçüyoruz"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak sürdürülebilirlik noktasında yenilebilir enerji kaynaklarını tercih ettiklerini kaydeden Muharrem Bülbül, "Katma değerli enerji projelerimiz kapsamında müşterilerimizin karbon ayak izi ölçümlerini gerçekleştirerek onların emisyonlarının yönetilmesi yolculuklarına katkı sağladığımız gibi, CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan karbon emisyonu konusunda da proaktif yaklaşımlar sergiliyoruz. Bu bağlamda karbon emisyon hesaplarımızı sürekli ölçerek onların nötrlenmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Lokasyonlarımızın tüketimlerinde geleceği önemseyerek kaynaklarımızı değerlendiriyoruz. Sivas Genel Müdürlük binamız dahil olmak üzere 45 şube ile hizmet vermekteyiz. Şubelerimizin yıllık tüketimlerinin büyük bir çoğunluğunu yeşil enerjiden karşılayarak karbonsuz bir geleceğe katkı sağlıyoruz" dedi. - SİVAS