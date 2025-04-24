CK Enerji, 23 Nisan Bayramı'nı Çocuklarla Kutladı

CK Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta çalışanlarının çocukları ile birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji, geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini bu yıl da büyük bir coşkuyla İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta ayrı ayrı düzenlenen özel programlarla, çalışanların 6-10 yaş aralığındaki çocuklarını ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, "Çocuğun Enerjisi İşte" etkinliği kapsamında bu yıl da çocuklara özel bir program oluşturduklarını belirterek, "Hizmet bölgelerimizdeki genel müdürlüklerimizde minik misafirlerimiz için hazırlanan eğlenceli ve öğretici etkinliklerde çocuklar, bayramın neşesini yaşarken unutulmaz anlar geçirdi. Bu yıl etkinliğimize Enerji Okuryazarlığı'nı da ekledik. Yıllardır Enerji Okuryazarlığı Projemiz kapsamında İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan iş birlikleriyle çocuklara enerjiyi bilinçli kullanmaları yönünde eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cankurtaran, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarına eğitim programı da düzenlediklerini kaydederek, "Uzman arkadaşlarımız çocuklara, enerjinin ne olduğu, nasıl üretildiği, tasarruflu kullanım yolları ve çevreye duyarlı enerji alışkanlıklarını eğlenceli bir dille aktardı. Bu sayede minik misafirlerimiz, enerji konusundaki farkındalıklarını artırarak geleceğin bilinçli bireyleri olma yolunda ilk adımlarını attılar." değerlendirmesinde bulundu.