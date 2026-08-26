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Tarım Müdürü Zayim, Çivril'deki şeftali işleme tesisini inceledi

Tarım Müdürü Zayim, Çivril'deki şeftali işleme tesisini inceledi
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Çivril ilçesi Haydan Mahallesi'nde bulunan şeftali alım merkezi ve işleme tesisini ziyaret etti. Hasattan pazarlamaya kadar tüm süreçleri değerlendiren Zayim, üreticilerin yanında olduklarını ve üretimin katma değerini artırma hedefini vurguladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Çivril ilçesi Haydan Mahallesi'nde faaliyet gösteren şeftali meyve alım merkezi ve işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, beraberindeki şube müdürleri, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili ve teknik personelle birlikte Haydan Mahallesi'nde bulunan şeftali meyve alım merkezi ve işleme tesisini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çivril'de üretilen şeftalinin hasattan işleme ve pazarlamaya kadar geçen tüm süreçleri yerinde değerlendirildi. İncelemelerde, üreticilerin emeğinin daha yüksek katma değere dönüştürülmesi, ürün kalitesinin artırılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Şeftalinin alım, işleme ve pazarlama aşamaları hakkında tesis yetkililerinden bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Zayim, üretim sürecinin her aşamasında üreticinin yanında olduklarını belirtti. Çivril'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen ziyarette, tarlada başlayan üretimin işleme ve pazarlama aşamalarıyla birlikte katma değere dönüştürülmesinin önemi vurgulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, "Tarladan sofraya uzanan emeğin her aşamasındayız. Üreticimizin yanında, üretimin merkezindeyiz" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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