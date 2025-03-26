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Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye'ye dev yatırım

Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye'ye dev yatırım
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Çin'in önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, Türkiye'ye büyük bir yatırım yapmayı planlıyor. Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırımla açılacak otomobil fabrikasının 5 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'de otomotiv sektörüne ilişkin büyük bir adım atılıyor. Çinli elektrikli otomobil şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni nesil araçların üretileceği tesis, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kuracağı tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Çinli otomotiv devi Chery'den Türkiye'ye dev yatırım

Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi.

Yayında Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesiste Chery paydaşlara yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği ve projenin Ar-Ge merkezi içereceği ifade edildi.

Yatırımın 1 milyar dolar olmasının planlandığı ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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