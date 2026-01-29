Haberler

Polyester tekstüre iplik ithalatına damping soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli polyester tekstüre iplik ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açma kararı aldı. Yerli üreticiler tarafından yapılan başvurular doğrultusunda bu ülkelerden gelen ürünlere ilişkin dampinge karşı kesin önlemler incelenecek.

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "polyester tekstüre iplik" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "polyester tekstüre iplik" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ ve SASA Polyester Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuru, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ ve Yürek Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları tarafından desteklendi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından söz konusu ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vekilin yaptığına bakın! Yasa tasarısını alarak binadan kaçtı

Vekile bak sen! Kaşla göz arasında tasarıyı alıp binadan kaçtı
Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar

Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Kalecisinin 90+8'deki golüyle Real Madrid'i devirip inanılmazı başardı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Vekilin yaptığına bakın! Yasa tasarısını alarak binadan kaçtı

Vekile bak sen! Kaşla göz arasında tasarıyı alıp binadan kaçtı
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi

Piyangodan bir servet kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı