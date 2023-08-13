Çin'in Jiangsu eyaletinin ithalat ve ihracat hacmi 2,93 trilyon yuan oldu

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin ithalat ve ihracat hacmi, Ocak-Temmuz döneminde 2,93 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Bu rakam, Çin'in toplam ithalat ve ihracat hacminin yüzde 12,4'ünü oluşturuyor. Jiangsu'nun Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle ticareti ise toplamın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Taicang Limanı'nın bir terminalinde ihraç edilecek yeni enerjili araçlar görülüyor, 11 Temmuz 2023 . (Fotoğraf: Ji Haixin/Xinhua)

NANJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'deki Gümrük İdaresi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki ekonomik güç merkezi eyaletin Ocak ila Temmuz ayları arasındaki ithalat ve ihracat hacmi, toplam 2,93 trilyon yuan (yaklaşık 409,29 milyar ABD doları) oldu.

Rakam, 1,89 trilyon yuan ihracat ve 1,04 trilyon yuan ithalat dahil olmak üzere, aynı dönemde Çin'in toplam ithalat ve ihracat hacminin yüzde 12,4'ünü oluşturdu.

Özel işletmelerin son yedi aydaki ithalat ve ihracat büyümesi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 1,28 trilyon yuan olurken, eyaletin yabancı sermayeli işletmeleri 1,39 trilyon yuan, kamu iktisadi teşebbüsleri ise 255,9 milyar yuan ithalat ve ihracat hacmine ulaştı.

Jiangsu'nun Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle ticareti 853,92 milyar yuana ulaşarak toplamın yüzde 29,2'sini oluşturdu. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 3 yüzde puanlık artışa işaret ediyor.

Cep telefonu, otomotiv parçaları ve gemi ihracatı 2023 yılının ilk yedi ayında hızlı bir büyüme kaydetti. Cep telefonu ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 artarak 79,19 milyar yuana, otomotiv parçaları ihracatı yüzde 17,7 artarak 46,46 milyar yuan ve gemi ihracatı yüzde 43,8 artarak 35,09 milyar yuana ulaştı.

Bu arada, lityum-iyon pil ihracatı yüzde 51,4 artışla 55,21 milyar yuan, elektrikli binek araç ihracatı ise yüzde 408,5 artışla 4,93 milyar yuan olarak gerçekleşti.