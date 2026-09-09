Çin'de üretici fiyatlarında Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle görülen artış sürüyor

Çin'de, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında görülen artış eğilimi ağustos ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, ağustosta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatları üzerindeki etkisi ağustosta da sürdü.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, bu yıl ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1 ve temmuzda yüzde 3,5 artış kaydetmişti.

Çin'de ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarında artış sürüyor

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Enerji fiyatlarındaki artışın, 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarında da yükselişe yol açtığı gözlendi. TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1 ve temmuzda yüzde 0,5 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artarken, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yüzde 30'a yakınının ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, LNG'nin yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğinde yaşanan kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve buna bağlı fiyat artışlarına yol açıyor.

Kaynak: AA