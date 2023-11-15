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Çin'de Elektrik Üretimi Ekim Ayında Arttı

Çin'de ekim ayında elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış kaydetti. Termik elektrik üretimi yüzde 4 artarken, hidroelektrik yüzde 21,8, güneş enerjisi yüzde 15,3 artış gösterdi. Rüzgar enerjisi yüzde 13,1 azalırken, nükleer enerji yüzde 0,2 azaldı. Ocak-ekim döneminde ise toplam elektrik üretimi yüzde 4,4 artarak 7,33 trilyon kilovatsaate ulaştı.