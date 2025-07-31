Çin Başkonsolosu Manisa TSO'yu Ziyaret Etti

Çin Başkonsolosu Manisa TSO'yu Ziyaret Etti
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Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve beraberindeki heyet, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Manisa TSO) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve beraberindeki heyeti, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Üyesi Yahya Caymaz, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar karşıladı.

Ziyarette, Manisa'nın ekonomik potansiyeli, sanayi ve tarım yapısı, dış ticaret hacmi hakkında bilgilendirme yapılırken; Çin ile Manisa arasında yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birlikleri geliştirme konuları masaya yatırıldı. Özellikle Manisa'daki organize sanayi bölgeleri ve Çinli yatırımcılar için sunulan fırsatlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada, "Manisa, Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biridir. Çin ile karşılıklı ticaretimizi ve yatırım ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Bu ziyaretin iki ülke iş dünyası arasında köprü olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Wei Xiaodong ise Manisa'nın dinamik sanayi ve tarım yapısından, yatırım ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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