Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı 700'e ulaştı

Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinde 2017 yılında hizmete başlayan Çin-Avrupa yük treninin sefer sayısı 700'e ulaştı. Seramik sofra takımları, otomobil lastikleri, boru bağlantı parçaları ve cam ürünler gibi çeşitli malların yüklendiği 700. yük treni, Shanxi'deki Zhongding Lojistik Parkı'ndan yola çıktı. Yaklaşık 1.814 ton kargo taşıyan tren, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Horgos Limanı'na geçerek Kazakistan gibi hedef ülkelere 10 günde ulaşacak.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletine bağlı Datong kentinde bakım üssündeki yük trenleri görülüyor, 12 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

TAİYUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinde 2017 yılında hizmete başlayan Çin-Avrupa yük treninin sefer sayısı 700'e ulaştı.

Çin Demiryolları Taiyuan Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre seramik sofra takımları, otomobil lastikleri, boru bağlantı parçaları ve cam ürünler gibi malların yüklü olduğu 700. yük treni, 5 Ağustos'ta Shanxi'deki Zhongding Lojistik Parkı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 1.814 ton toplam kargo hacmine sahip 77 konteyner taşıyan tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Horgos Limanı'ndan geçerek Kazakistan gibi hedef ülkelere yaklaşık 10 günde ulaşacak.

Shanxi, 2017'den bu yana Kuşak ve Yol kapsamındaki 13 ülkeyi birbirine bağlayan 10 Çin-Avrupa yük treni hattını işletmeye açtı.

Eyalet, üst düzey dışa açılmasını genişletirken, Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla ihraç edilen mal kategorileri, başlangıçta tekerlekler, paslanmaz çelik ve güneş enerjisi fotovoltaik modüllerinden ilaç, flanş, seramik, cam eşya, ceviz ve bölgeye özgü diğer ürünler gibi farklı kategorilere doğru aşamalı olarak genişledi.