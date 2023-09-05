Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nda İpek Yolu Konferansı düzenlenecek

YİNCHUAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı sırasında, internet alanında işbirliğinin öne çıkacağı İpek Yolu konferansı düzenlenecek.

Bölge idaresi yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, 21 Eylül'de başlayacak iki günlük konferansın katılımcılar için yeni teknolojiler, senaryolar ve hizmetler konusunda bir işbirliği platformu oluşturacağını belirtti.

Konferans, Kuşak ve Yol hattındaki ülkelerin kendi avantajlarını tam anlamıyla kullanarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirmesini hedefliyor. Böylece dijital kalkınmanın kazanımları tüm ülkelerde daha çok insana fayda sağlayacak.

Etkinlik, dijital eğitim ve ekonomi alanında Çin ile Suudi Arabistan, Mısır ve Tayland gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi hattındaki ülkelerden uzman, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

Bir ana forumla iki alt forumun gerçekleştirileceği konferansta bir de endüstriyel aplikasyon inovasyonu uygulama yarışması düzenlenecek. 2015'ten bu yana dört kez düzenlenen konferans, Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi hattındaki ülkeler arasında internet alanında etkileşim ve işbirliğinin teşvik edilmesinde olumlu rol oynadı.

İlki 2013 yılında düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Çin ve Arap ülkeleri arasında faydaya dayalı işbirliğinin teşviki ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ilerletilmesi için önemli bir platform haline geldi.

Çin-Arap Ülkeleri Fuarı son 10 yılda 112 ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın katılımcıyı ve 6.000 işletmeyi ağırlarken, fuarda modern tarım, yüksek teknolojiler ve biyotıp alanlarında 1.200'den fazla işbirliği projesi imzalandı.

Çin, şu anda Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin-Arap ülkeleri ticaret hacmi 2012'ye göre neredeyse iki katına çıkarak geçen yıl 431,4 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu yılın ilk yarısında Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret 199,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.