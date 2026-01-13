Haberler

Çin'den, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki

Çin, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi, yasa dışı yaptırımlara karşı gerekli tedbirleri alacağını açıkladı. ABD'nin bu kararının İran ile büyük ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip Çin, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
