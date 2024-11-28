Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Cilt Kalitesini Korumanın Önemi ve Yaşlanma Süreci

Cilt Kalitesini Korumanın Önemi ve Yaşlanma Süreci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Buğlem Elgörmüş, cilt kalitesinin yaşlanma sürecindeki kritik rolünü vurguladı. Cilt sağlığını korumak için gerekli öneriler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Buğlem Elgörmüş, cilt kalitesinin tüm yaşlanma değişkenlerinin en temel başlangıç noktası olduğunu bildirdi.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Buğlem Elgörmüş, cilt sağlığını korumak için yapılabilecekler hakkında önerilerde bulundu.

Deriyi alt katmanlara bağlayan ve çok sıkı duran ligamentlerin zamanla yapısının bozulduğu ve gevşediğini belirten Elgörmüş, "Deriyi halatlar gibi kemiklere asmakla görevli bu ligamentlerin gevşemesi, direnci kırmakta ve aşağı yönde hareket hızlanmaktadır. Kaslar ve kasları saran zar tabakalar da eski dinç ve sıkı yapısını kaybetmektedir. Zamanla bu tabakalar küçülüp gevşemektedir." açıklamasını yaptı.

Elgörmüş, ciltte 25 yaşından sonra senelik kolajen kaybının ölçülebilir düzeye geldiğini ve bu kayıp düzeyinin yıllar geçtikçe artarak devam ettiğini aktardı.

Cildin zamanla canlı, parlak ve sıkı haline yavaş yavaş veda etmeye başladığına işaret eden Elgörmüş, "Kalitesini kaybetmiş bir cilt, yer çekimine yenik düşen yağ pedlerini yerinde tutma direnci gösteremez, cildin renginden ve lekelenmeden sorumlu hücreler olan melanositleti kontrol altında tutamaz ve lekelenme şiddetlenir, mimiklere direnemez ve böylelikle hem ince ince kendisini göstermeye başlayan hem de derinleşen kırışıklıklar meydana gelir." bilgisini verdi.

İlerleyen yaşlarda cilt kalitesini korumanın zorlaşacağını vurgulayan Ergörmüş, "40 yaşına gelmiş ve kalitesi çok düşük bir cilt ve yaşlanma belirtileri belirginleşmiş bir yüzün tedavisinde ne dolgu, ne botox, ne de cihazlar tek başına yeterli olacaktır. Bu yaşlarda cilt kalitesini yerine koymadan hiçbir yaşlanma karşıtı tedavi, yüzde doğal bir ifade ile sonuçlanmaz." ifadesini kullandı.

İleri yaşlarda ise cilt kalitesini yerine koymanın çok daha güçleşeceğinin dikkati çeken Elgörmüş, güneş ışınlarının, hayat boyu kaybedilen kolajenin yüzde 60-90'ından sorumlu olduğunu bu nedenle güneş ışınlarından korunulması gerektiğinin altını çizdi.

Karbonhidrat tüketiminin kolajen başta olmak üzere tüm cilt proteinlerinin yaşlanmasına neden olduğuna değinen Elgörmüş, karbonhidrat tüketiminin minimum seviyeye getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Spor yapmanın rutin haline getirilmesi tavsiyesinde bulunan Elgörmüş, şu önerilerde bulundu:

"Cilt altı yağ dokusunu gerekli ölçüde tutmak hem cilt hem vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Deri mutlaka uzman bir doktora emanet edilmeli. Öncelikle cilt tipi öğrenilmeli ve doktor kontrolünde destekleyici bir rutin oluşturulmalıdır. C vitamini, retinoik asit, niasinamid gibi serumlar cildin ihtiyaçlarına göre alınacak sürülebilir ve oral takviye içerikler çok güçlüdür ve olmazsa olmaz ev ödevleri olmalıdır. Mezoterapiler, ışık ve enerji bazlı cihazlar kolajen ve elastinin üretimini desteklemektedir. Gençlik aşıları, kolajen enjeksiyonları, saten dolgular, mineral dolgular, altın iğneler, lazerler ve daha nicesi tembelleşen hücreleri çalıştırır ve beden kendini 20'lerinde hisseder. Bir dermatoloji doktoruyla birlikte cilde ve bireysel yaşlanma sürecine en uygun işlemler planlanmalı, süreç kontrol altında tutularak yavaşlamasına katkı sağlanmalıdır."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
img

Bu lise adeta fabrika gibi!
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet) MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Spotify yıllık özet 2024 ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.