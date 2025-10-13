Çiftçinin Finansal Gücünü Koruma Çağrısı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin finansal gücünü koruyabilmesi için sübvansiyonlu kredi limitlerinin her yıl enflasyon oranında artırılmasını istediklerini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana ve Çukurova genelinde tarım üreticilerinin son yılların en ağır ekonomik ve iklimsel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Doğan, "Artık çiftçi borcunu borçla kapatıyor. Kredi bulabilen şanslı sayılıyor, bulamayan ürününü ucuza satıyor; hiç krediye erişemeyen çiftçi ise üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Üreticiler sadece tarımsal giderlerde değil, yanında çalışan mevsimlik işçilerin ve yardımcı personelin ödemelerinde sorun yaşıyor" dedi.

Don, kuraklık ve aşırı sıcak ürünleri vurdu

Başkan Doğan, 2025 yılında iklim değişikliğinin etkilerinin Çukurova'da yoğun biçimde hissedildiğinin altını çizerek, "Türkiye genelinde 65 ilde görülen don, ardından gelen kuraklık ve aşırı sıcaklar birçok üründe ciddi zarara yol açtı. Soğan, patates, marul, karpuz, kavun, domates, biber gibi ürünlerde üretici maliyetini dahi karşılayamadı. Kıraç bölgelerde buğday ve ayçiçeği verimi düştü. Erkenci şeftali, nektarın ve narenciye bahçelerinde don zararı üreticiyi çaresiz bıraktı" diye konuştu.

Doğan, TARSİM sigortalarının mevcut haliyle çiftçinin gerçek risklerini karşılamadığını, sigorta kapsamının mevsimsel değişimlere göre genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası olarak, çiftçinin finansal gücünü koruyabilmesi için sübvansiyonlu kredi limitlerinin her yıl enflasyon oranında artırılması talebini Cumhurbaşkanlığı'na ilettiklerini de aktaran Doğan, "Bu karar gecikmemeli. Her geçen ay çiftçinin elindeki üretim araçları değer kaybediyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, 2026'da binlerce üretici traktörünü, tarlasını ve ekipmanını satarak üretimden çekilmek zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.

"Tarımın geleceği çiftçinin elinde"

Tarım politikalarının, sahadaki üreticinin görüşü alınmadan belirlenemeyeceğini vurgulayan Doğan, "Tarımın sürdürülebilirliği için alınacak her kararda çiftçilerin sesi olan ziraat odalarının görüşüne de başvurulmalıdır. Tarımın geleceği çiftçinin elinde. Çiftçi olmazsa üretim de olmaz. Çiftçinin sesi duyulmalı, destekler yerinde ve zamanında verilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA