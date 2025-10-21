Haberler

Çiftçiler Yeni Ücretlendirmelerle Mağdur Oluyor


Güncelleme:
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2024 yılı itibarıyla tarım arazilerinin vasıf değişikliği işlemlerinde getirilen yeni ücretlerin çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan çiftçiler için bu ek maliyetin büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerindeki tarla, bahçe, sera gibi vasıf değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Doğan, "Çiftçilerimiz, tarım arazilerini daha verimli hale getirmek amacıyla vasıf değişikliğine gitmek istediklerinde, Tapu Müdürlüklerine başvurmadan önce Tarım İlçe Müdürlüklerinden görüş almak zorundalar. 2024 yılı öncesine kadar ücretsiz olan bu işlem için artık 10 dönüme kadar 4 bin 970 TL, 10 dönümden sonraki her 10 dönüm için ise 9 bin 400 TL gibi yüksek meblağlar talep edilmektedir. Örneğin, 100 dönüm arazisini bahçe vasfına dönüştürmek isteyen bir çiftçi tam 89 bin 570 TL ödeme yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Başkan Doğan, pandemi süreci ve artan üretim maliyetleri sebebiyle zaten zor günler geçiren çiftçilerin, bu yeni uygulama ile mağduriyetlerinin daha da arttığına dikkat çekti. Doğan"2025 yılında birçok ürün grubunda çiftçimiz kar edememiş, hatta kira ve girdi maliyetlerini dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Zaten iflasın eşiğinde olan üreticilerimizin bu tür bir ek maliyetle karşı karşıya bırakılmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır. Üretimden uzaklaşan her çiftçi, gıda arz güvenliği açısından ülkemiz için büyük bir risktir" şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, üretmek isteyen çitçilerimizin önüne bürokratik ve mali engeller çıkarılmaması gerektiğini vurgulayarak, "2024 yılı öncesindeki ücretsiz uygulamaya geri dönülmeli, çiftçilerden bu ücretlerin alınmamalı, üreticiyi mağdur eden bu uygulama bir an önce sonlandırılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimi kolaylaştıracak adımları atacağına inanıyoruz. Çiftçimizin yükü hafifletilirse üretim artar, ülkemiz kazanır"ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
