Haberler

Çiftçi Kayıt Sistemi 21 İlde Ziraat Odalarına Devredildi

Çiftçi Kayıt Sistemi 21 İlde Ziraat Odalarına Devredildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan protokol ile 2026 yılı için çiftçi kayıt dosyaları 21 ilde Ziraat Odası Başkanlıklarına devredildi. Bu kapsamda Muğla'nın da aralarında bulunduğu illerde Ziraat Odaları, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru ve veri giriş işlemlerini yürütecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi'nin devri ile ilgili 28 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan protokol sonrası Türkiye'deki 21 ilde ÇKS kayıtları Ziraat Odalarına yapılacak.

2026 yılı için çiftçiler tarafından verilecek Çiftçi Kayıt dosyaları Muğla'nın da içinde bulunduğu 21 ilde Ziraat Odası Başkanlıklarına devredildi. Muğla ili dışında Ağrı, Aksaray, Amasya, Aydın, Bayburt, Çanakkale, Edirne, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Uşak illerini kapsıyor.

Bakanlık ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında yapılan protokole göre, Ziraat Odaları Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru alınması ve veri girişi ile ilgili gerekli altyapıyı ve Ziraat Odaları tarafından ÇKS işlemlerini yürütmek üzere gerekli personeli bulundurması gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru alınması ve veri girişlerinin belirlenen 21 ildeki Ziraat Odalarına devri sonrası Muğla'da Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve Menteşe İlçe tarım ve orman Müdürü Eren Kaçmaz arasında protokol imzalandı. Aynı şekilde Muğla'nın Ziraat Odası bulunan tüm ilçelerinde oda başkanları ile ilçe tardım ve orman müdürü arasında protokoller imzalanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile Görüştü

Ali Koç gözü kararttı! Fenerbahçe'den son dakika teknik adam hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.