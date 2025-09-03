Çiftçi Kayıt Sistemi 21 İlde Ziraat Odalarına Devredildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurularının Alınması ve Veri Girişi Yetkisi'nin devri ile ilgili 28 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan protokol sonrası Türkiye'deki 21 ilde ÇKS kayıtları Ziraat Odalarına yapılacak.

2026 yılı için çiftçiler tarafından verilecek Çiftçi Kayıt dosyaları Muğla'nın da içinde bulunduğu 21 ilde Ziraat Odası Başkanlıklarına devredildi. Muğla ili dışında Ağrı, Aksaray, Amasya, Aydın, Bayburt, Çanakkale, Edirne, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Uşak illerini kapsıyor.

Bakanlık ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında yapılan protokole göre, Ziraat Odaları Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru alınması ve veri girişi ile ilgili gerekli altyapıyı ve Ziraat Odaları tarafından ÇKS işlemlerini yürütmek üzere gerekli personeli bulundurması gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru alınması ve veri girişlerinin belirlenen 21 ildeki Ziraat Odalarına devri sonrası Muğla'da Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve Menteşe İlçe tarım ve orman Müdürü Eren Kaçmaz arasında protokol imzalandı. Aynı şekilde Muğla'nın Ziraat Odası bulunan tüm ilçelerinde oda başkanları ile ilçe tardım ve orman müdürü arasında protokoller imzalanacak. - MUĞLA