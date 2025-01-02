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Çiftçi Babasından İlham Aldı, 50 Kişiye İstihdam Sağladı

Çiftçi Babasından İlham Aldı, 50 Kişiye İstihdam Sağladı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi Ahmet Ünlü, kamudaki işini bırakarak meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. TKDK'dan aldığı destekle, 50 kişiye iş imkanı sağlayarak, bölgedeki ürünleri katma değere dönüştürüyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi babasından esinlenerek kamudaki işini bırakıp meyve ve sebze kurutma tesisi kuran Ahmet Ünlü, 50 kişiye iş imkanı sundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.

Ünlü, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor.

"Geldiğimiz noktadan memnunuz"

Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgede yetişen ürünleri katma değere dönüştürdüklerini söyledi.

TKDK desteğinin kendisine bu yolu açtığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Öz sermayemiz ve finansmanımızla işletmemizin kurulumunu bir senede tamamladık. 2023'ün mart ayında tesisi açtık. Başvuru dosyamızı TKDK başvurularının kapanışının son yarım saatinde, son anda yetiştirdik. Dosyamız nitelikli ve güçlüydü ama yetişmeme durumu vardı. Son anda yetiştik ve iyi ki de yetiştirmişiz. Bir sene kaybetmekten kurtulduk. O bir seneyi de yatırımı tamamlamakla, işi öğrenmekle geçirdik."

Ünlü, uzun vadede, uluslararası piyasada nitelikli ve katma değerli ürünler üreten bir Türk markası haline gelmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Şu anda geldiğimiz noktadan memnunuz, yurt içi ve yurt dışı çeşitli firmalara iyi oranda ürün tedarik ediyoruz. Yaklaşık 50 kişilik bir istihdama ulaştık. Tamamen bölge insanı ve kadın istihdamı üzerine çalışıyoruz. Mavi yaka personelin hepsi kadın ve bölge kadınlarıdır. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

"Birçok yatırıma destek verdik ve vermeye devam edeceğiz"

TKDK Manisa Koordinatörü Uğur Uslu da hibe desteği verdikleri bir işletmenin geldiği noktadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ünlü'nün başarılı bir girişimci olduğunu aktaran Uslu, "Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan bir tesisin kurulmasına destek olmaktan, istihdam yaratmaktan mutluyuz. Sadece Manisa'da değil bölgemizdeki birçok yatırıma destek verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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