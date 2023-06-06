Türkiye ve Gaziantep'in Afrika ülkelerine olan ihracatını arttırmayı hedefleyen Cibuti-Etiyopya Alım Heyeti Buluşmaları, Gaziantep'te başladı. Cibutili ve Etiyopyalı iş insanları, bölgeden gelen 40 şirketin temsilcisi ile 250'ye yakın ihracatçı ile buluşarak ikili görüşmelere başladı. Heyetin amacı, Afrika bölgesinde temel gıda ürünlerine yoğun bir talep olduğunu gözlemleyerek, ticaret hacmini arttırmak.

Türkiye ve Gaziantep'in Afrika ülkelerine olan ihracatını arttırmayı hedefleyen Cibuti- Etiyopya Alım Heyeti Buluşmaları, Gaziantep'te başladı.

Türkiye ihracatı için büyük önem taşıyan ve yeni Pazar arayışlarında hedef kıta olarak belirlenen Afrika'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Cibutili ve Etiyopyalı iş insanları Gaziantep'teki iş insanları ile buluştu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda yapılan Cibuti- Etiyopya Alım Heyeti Buluşmalarında bölgeden gelen 40 şirketin temsilcisi ile 250'ye yakın ihracatçı bir araya gelerek ikili görüşmelere başladı.

"Afrika'dan gelen 40 şirketin temsilcisini 250'ye yakın ihracatçımızla buluşturuyoruz"

Türkiye'den ve Gaziantep'ten Afrika ülkeleri Cibuti- Etiyopya olan ticareti hacmini arttırmayı hedeflediklerini ve bu nedenle Cibuti- Etiyopya Alım Heyeti Buluşmalarını organize ettiklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde yani temel gıda ürünlerimizde Afrika bölgesini hedef olarak aldık. Bu bölgeye baktığımız zaman özellikle Etiyopya ve Cibuti bölgesinde temel gıda ürünlerine yoğun bir talep olduğunu gördük. Bu çerçevede bizler de bir heyet oluşturduk ve heyetimizi Cibuti ve Etiyopya bölgesine gönderdik. Bölgede bir haftalık keşifler ve görüşmeler yapıldı. Dünyanın her tarafından Afrika'ya gıda ihracatı yapılıyor. Bizler de buralarda yaptığımız görüşmelerle bir alım heyeti alma kararı aldık. 40 şirketin temsilcisini buraya getirdik. Bölgenin ihracatçılarıyla görüştürüyoruz. 250'ye yakın ihracatçımız geldi ve ikili görüşme yapacaklar. Bizim için ve bölgemiz için çok büyük katma değer katacak diye düşünüyorum" dedi.

"Var olan ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum"

Cibuti heyeti adına konuşan iş insanı Moussa Dawele, "Türkiye bizim için kıymetli bir pazar. Gaziantep ise çalışma yürüttüğümüz önemli bir kentimiz. Bugün burada hazır var olan ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Buraya gelen Cibuti ve Etiyopya'lı iş insanları ülkelerine yeni ticaretler ve dostluklarla geri dönerler" ifadelerini kullandı.

"Toplantının herkes için fırsat olmasını temenni ediyorum"

Etiyopya heyeti adına açıklamalarda bulunan Anemaw Alemu Delele ise "Bu misafirperverlik ve Gaziantep'te oluşturulan ticaret ziyareti için teşekkür ediyorum. Bugün bu burada iş birliği yapma fırsatı bulduk. Bu toplantının herkes için fırsat olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP